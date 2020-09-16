القطري الخليفي يضطر للكشف عن راتبه وثروته أمام القضاء السويسري

تواصلت اليوم الأربعاء في سويسرا، محاكمة القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان ومجموعة "بي إن" الإعلامية، والأمين العام السابق لـ"الفيفا"، الفرنسي جيروم فالك في قضية فساد.

وذكرت مجلة "فرانس فوتبول"، أن الخليفي اضطر خلال جلسة اليوم، للكشف عن راتبه السنوي وحجم ثروته.

وبحسب المجلة الفرنسية، فقد حضر الخليفي المحاكمة بصحبة محامين، وتحدث باللغة العربية خلال جوابه على أسئلة القاضي.

وأضافت أن الخليفي رد عندما سأله القاضي، هل تحصل فعلا على راتب يتراوح من 15 إلى 25 مليون دولار سنويا؟ وهل ثروتك تتراوح بين 70 إلى 100 مليون دولار؟ رد قائلا: "المحامون أجابوا على هذا السؤال من قبل، ولا أود أن أعود إليه مرة أخرى".

ولكن عندما ذكره رئيس المحكمة بضرورة الإجابة، رد الخليفي قائلا: "نعم".

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ويحاكم الخليفي وفالك في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

المصدر: وكالات