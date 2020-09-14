الخليفي يصل إلى سويسرا للمثول أمام القصاء.. وهذه تفاصيل التهم الموجهة إليه (صور)

بدأت اليوم الاثنين في سويسرا، محاكمة القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان وشبكة "بي.إن" القطرية، والفرنسي جيروم فالك، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال "الفيفا" في بيان، إن الخليفي وفالك، وصلا صباح اليوم الاثنين، إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا، لبدء محاكمتهما في قضية فساد.

AFP

وأوضح "الفيفا" في بيانه، أن الخليفي وفالك، وصلا بشكل منفصل إلى المحكمة وتحدثا علنا.

AFP

AFP

ويتهم فالك (59 عاما) الذي أوقفته لجنة القيم التابعة لـ"فيفا" لعشر سنوات ومنعته من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم بسبب مخالفة اللوائح، بتلقي الرشوة وبمخالفات إدارية كبيرة وتزوير الوثائق، بينما يتهم الخليفي (46 عاما)، بتحريض فالك على ارتكاب مخالفات جنائية كبيرة.

AFP

ويتوقع أن تستمر المحاكمة التي تجري في سويسرا حتى 25 من الشهر الجاري، وأن يصدر القضاة الاتحاديون الثلاثة قرارا في القضية بحلول نهاية أكتوبر المقبل.

واتهمت النيابة العامة السويسرية في وقت سابق، الخليفي بمنح فالك حق استخدام فيلا فاخرة في سردينيا الإيطالية مقابل دعمه في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم (2026 و2030) في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولكن هذه التهمة تم إسقاطها، بعد اتفاق ودي في نهاية يناير الماضي بين "الفيفا" والمسؤول القطري، لم يتم الكشف عن بنوده.

تجدر الإشارة إلى أن فالك، شغل منصب الأمين العام لـ"الفيفا" ما بين العامين 2007 و2015، وأشرف على تنظيم نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، وفي البرازيل عام 2014.

المصدر: وكالات