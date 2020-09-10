بالفيديو.. الفنان الأمريكي تشاك نوريس يوجه رسالة لمدينة روسية

هنأ نجم هوليوود الأمريكي وفنان الدفاع عن النفس تشاك نوريس سكان مدينة ياكوتسك في شرق سيبيريا الروسية بمناسبة عيد المدينة الذي يصادف في 13 من سبتمبر الجاري.

وقال الممثل الأمريكي البالغ 80 عاما في رسالته المصورة: "أعزائي سكان ياكوتسك! أهنئكم بعيد ميلاد أبرد وأروع مدينة في العالم".

وتابع أسطورة فنون القتال: "أطلب منكم ألا ترموا القمامة في غابات ضواحي المدينة، أعلم أنكم لطفاء وأذكياء وستحافظون على نظافة الطبيعة.. ابقوا آمنين، صديقكم تشاك نوريس".

Сам Чак Норрис поздравил жителей Якутска с наступающим Днем города. Попросил их не мусорить в «крутейшем и самом холодном городе мира». pic.twitter.com/BbOq5KcUKA — Лента.ру (@lentaruofficial) September 9, 2020

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ومن المقرر أن تحتفل مدينة ياكوتسك في 13 سبتمبر، بعيدها الـ 388.

وفي الـ7 من الشهر الجاري، بدأت الفعاليات الاحتفالية في المدينة وضواحيها، وكانت مدينة سيبيريا تكافح بنشاط ضد القمامة غير القانونية.

تشاك نوريس هو أحد أكثر فناني الدفاع عن النفس نجاحا في كل العصور، وقد حول حياته المهنية الناجحة في مجال السينما إلى جهود خيرية، وكان تشاك مدافعا كبيرا عن أسلوب حياة صحي.

وتربط الممثل الأمريكي علاقات وثيقة مع روسيا، ففي عام 1996، افتتح ناديه الخاص في موسكو، Chuck Norris Enterprise Club Beverly Hills، وغالبا ما زار روسيا خلال الأحداث الرياضية.

المصدر: "وكالة تاس"