بالفيديو.. مقاتل روسي جديد في منظمة UFC يقصي منافسه خلال 50 ثانية

فاز المقاتل الروسي أليسخاب خيزرييف بسلسة منافسات "دانا وايت" وحصل على عقد مع منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة.

وأجبر خيزرييف البالغ 30 عاما، منافسه بطل وزن المتوسط البرازيلي إنريكي شيجيموتو على الاستسلام بعد أن أحكم الخناق على عنقه لتنتهي المواجهة لمصلحته عقب قتال استمر 50 ثانية فقط.

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ووفقا لمنظمة UFC فإن الروسي وبفضل فوزه، حصل على عقد مع المنظمة، وخلال مسيرته في MMA، خاض خيزرييف 13 نزالا فاز بجميعها وحافظ على سجل خال من الهزائم.

ويوجد في روسيا حاليا اثنان من أبطال UFC وهما حبيب نورمحمدوف (الوزن الخفيف) وبيتر يان (وزن الديك).

المصدر: "نوفستي"