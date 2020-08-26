شاهد.. دراج إسباني ينجو من حادث مميت

بعد أسبوع من نجاته بأعجوبة من دراجة نارية طائرة كادت أن تصطدم به، كان مافريك فيناليس على موعد آخر مع الحظ ، لينجو من حادث مروع خلال سباق MotoGP، في جائزة ستيريا للدراجات النارية.

وشهدت حلبة سباق الدراجات النارية الأحد، في مدينة ستير النمساوية حادثة مروعة كادت أن تنهي حياة سائق "ياماها" الإسباني، بعد أن ألقى بنفسه عن دراجته قبل منعرج قوي.

وعانى فيناليس من فشل الفرامل، فكان عليه أن يقفز من دراجته النارية التي تعرضت فجأة لكسر في الفرامل قبل أن تشتعل النيران فيها مباشرة بعد اصطدامها بحائط، رغم وجود العوازل الواقية من الصدمات.

وأكدت التقارير أن الدراج الإسباني كان قد أخبر فريقه بتعرضه لهذا المشكل قبل أن يتخذ قرار الانسحاب بتلك الطريقة المخيفة.

red flag maverick vinales pic.twitter.com/S87BrCGCrP — Fery Priatna (@Feryatna24) August 23, 2020

ولم يكن فيناليس البالغ 25 عاما متسابق "ياماها" الوحيد الذي يعاني من مشكلة في نظام المكابح، حيث قال الإيطالي فالنتينو روسي، بطل العالم بـموتو جي بي، سبع مرات، إنه كان يعاني من نفس المشكلة، منذ سباق الدراجات النارية النمساوي الذي أقيم قبل أسبوع.

يذكر أن فيناليس كان ضمن ثلاثي المقدمة، قبل الوصول إلى آخر منعرج، لينتهي السباق بفوز البرتغالي ميغيل أوليفيرا.

المصدر: oto.detik.com