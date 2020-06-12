جورجينا: كان مخجلا لي في البداية التدرب مع كريستيانو

اعترفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بأنها كانت تشعر بعدم الراحة في التدريبات المشتركة مع الدون.

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ونقلت صحيفة "The Sun" البريطانية، عن جورجينا رودريجيز تصريحات أدلت بها للنسخة البرتغالية لمجلة "Women’s Health" الشهيرة: "في البداية كنت أشعر بالخجل من التدرب مع كريستيانو. تخيل بأنه يجب عليك التدرب في نفس الصالة مع رونالدو. كنت أتدرب في المنزل بينما كان يتدرب هو في النادي حتى نتمكن من قضاء المزيد من الوقت معا لدى عودته. ولكن هذا الشعور اختفى فيما بعد، والآن أحب التدريب معه. أصبح أعظم دافع وملهم بالنسبة لي".

وتابعت صديقة رونالدو: "إنه رياضي من الطراز الرفيع. إنه أمر لا يصدق كيف يركز ويكرس نفسه لشغفه بكرة القدم. ليس هناك شك في أنه يتدرب أكثر وأفضل مني. من المضحك المقارنة. إنه رياضي محترف. ولكن لدي مدرب أفضل في المنزل، وكل يوم أتعلم منه شيئا جديدا".

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وكانت جورجينا رودريغيز قد أعلنت، يوم 26 مايو الماضي، أنها ستظهر لأول مرة، على غلاف النسخة البرتغالية لمجلة "Women’s Health" الشهيرة.

وخاض رونالدو أول مباراة له، بعد توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا منذ أواسط مارس الماضي، مع فريقه يوفنتوس أمام ضيفه ميلان (0-0)، يوم الجمعة، في إياب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا.

وبلغ يوفنتوس المباراة النهائية للمسابقة، بالرغم من إهدار "صاروخ ماديرا" ضربة جزاء، وذلك بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

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المصدر: وكالات