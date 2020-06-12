شاهد.. رونالدو يهدر ضربة جزاء في كأس إيطاليا

أهدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة التقدم لفريقه يوفنتوس على ضيفه ميلان، في مباراة الإياب بينهما ضمن الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم.

وحصل رونالدو على ضربة جزاء، وانبرى لها في الدقيقة 16، لكنه أخفق في ترجمتها إلى هدف التقدم "للسيدة العجوز"، حيث اصطدمت كرته بأسفل القائم الأيمن من الحارس جيانلويجي دوناروما، على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

⚽️ Juventus vs AC Milan: CRISTIANO RONALDO missed penalty and a RED CARD for Rebic! pic.twitter.com/VZaIMknezP — D9INE FOOTBALL 2020 (@D9INE_NEXUS_F1) June 12, 2020

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المصدر: RT