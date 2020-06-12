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شاهد.. رونالدو يهدر ضربة جزاء في كأس إيطاليا

الرياضة

شاهد.. رونالدو يهدر ضربة جزاء في كأس إيطاليا
Globallookpress
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أهدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة التقدم لفريقه يوفنتوس على ضيفه ميلان، في مباراة الإياب بينهما ضمن الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم.

وحصل رونالدو على ضربة جزاء، وانبرى لها في الدقيقة 16، لكنه أخفق في ترجمتها إلى هدف التقدم "للسيدة العجوز"، حيث اصطدمت كرته بأسفل القائم الأيمن من الحارس جيانلويجي دوناروما، على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

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التشكيلة الأساسية لمواجهة يوفنتوس وضيفه ميلان في كأس إيطاليا
التشكيلة الأساسية لمواجهة يوفنتوس وضيفه ميلان في كأس إيطاليا

المصدر: RT 

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