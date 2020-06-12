التشكيلة الأساسية لمواجهة يوفنتوس وضيفه ميلان في كأس إيطاليا
Globallookpress
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كشف مدربا فريقي يوفنتوس وميلان عن التشكيلة الأساسية لهما، لخوض مباراة الإياب في الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم، اليوم الجمعة، على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.
واختار ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس "البيانكونيري"، التشكيلة الأساسية التالية، ضد ضيفه ميلان "الروسونيري":
بينما اختار ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة فريق "السيدة العجوز":
المصدر: "facebook/Juventus/ACMilan"