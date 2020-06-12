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جورجينا صديقة رونالدو: كن شجاعا ولطيفا

الرياضة

جورجينا صديقة رونالدو: كن شجاعا ولطيفا
Globallookpress
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شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس الإيطالي، صورة جديدة على حسابها في "إنستغرام"، وهي جالسة بالقرب من آلة البيانو.

وعلقت جورجينا على الصورة، بعبارة: "كن شجاعا ولطيفا"، وحظيت الصورة بإعجاب أكثر من مليون 370 ألف متابع.

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وينتظر عشاق الساحرة المستديرة عامة ومشجعو النجم كريستيانو رونالدو "الشجاع"، على أحر من الجمر، مساء اليوم الجمعة، لمتابعة مباراة الإياب بين فريق يوفنتوس وضيفه ميلان، في إطار الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا، على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

يذكر أن مبارة الإياب بين "البيانكونيري" و"الروسونيري" قد انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل من الطرفين.

المصدر: "instagram\georginagio" 

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