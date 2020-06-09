مرتضى منصور يطالب مسؤولي الأهلي برد أموال آل الشيخ التي تقدر بالملايين والهدايا

صرح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، بأنه لم يتجاوز أو يسئ لمسؤولي نادي الأهلي في أي أمور عائلية، ولكن طالبهم برد أموال السعودي تركي آل الشيخ، والتي تقدر بالملايين.

وجاءت تصريحات مرتضى منصور ردا على تصريحات وبيانات مسؤولي نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والتي استنكروا فيها تصريحات منصور ضدهم.

وأشار منصور، إلى أنه يقدر مسؤولي ورموز الأهلي، وسبق له تكريم زوجة صالح سليم، لانها زوجة نجم وأسطورة كبير.

وطالب مرتضى منصور، عبر قناة نادي الزمالك، أمس الاثنين، محمود الخطيب، بعدم تشتيت جماهير الكرة المصرية والدخول في أمور فرعية، والرد على الاتهامات التي وجهها له ولمجلسه.

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وقال مرتضى منصور: "من سب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية؟ ألم يخرج عضو بمجلس الأهلي ويكتب لفظا لا يليق بما قدمه آل الشيخ لناديه".

وأضاف: "ألم يخرج محمد سراج عضو مجلس الأهلي ويقحم الزمالك في أزمة آل الشيخ؟ حصلنا على مستندات تؤكد دفع مبالغ مالية لأحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل سبي".

وأشار إلى أن الزمالك حصل على إذن بالتبرعات التي تمت من تركي آل الشيخ ومنه بشكل شخصي.

وأوضح منصور أن آل الشيخ أودع المبالغ المالية في حسابات حمدي النقاز وفرجاني ساسي والمدرب السويسري كريستيان جروس.

وتابع: "أتحدث بكل هدوء وأدب للخطيب بعدما اتهمني بأنني قمت بسبه رغم أنني لم أسبه على الإطلاق وطالبت فقط رئيس الأهلي بالخروج للرأي العام والرد على الاتهامات وعلى رأسها حصوله على أموال من آل الشيخ".

وأكد: "آل الشيخ عالج الخطيب 3 مرات على نفقته بتكلفة تصل إلى 70 مليون جنيه".

وكشف: "مجلس الأهلي حصل على هدايا من آل الشيخ عبارة عن ساعات قيّمة وعليهم الرد والتوضيح للجماهير بدلا من الحرب الكلامية".

وتابع: "الأهلي حول أموالا من آل الشيخ على حساب بنكي لمجلة النادي بداعي الحجز على أرصدة النادي البنكية ولم يتم اتخاذ إجراء ضده رغم أن مجلس الزمالك تعرض للمساءلة القانونية لنفس السبب".

الأهلي: نفد صبرنا تجاه مرتضى منصور

وكان نادي الأهلي قد أرسل أمس الإثنين، خطابين إلى اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية المصرية، للاستفسار عن مصير الشكاوى المقدمة ضد تجاوزات مرتضى منصور، رئيس الزمالك.

وقال الأهلي، في بيان رسمي: "أرسلت إدارة النادي خطابا لاتحاد الكرة تطلب فيه تحديد موقف الاتحاد بشكل نهائي من الشكاوى العديدة التي تقدم بها الأهلي طوال الفترة الماضية ضد تجاوزات رئيس نادي الزمالك، ولم يتم البت أو التحقيق فيها حتى الآن لأسباب غير معروفة".

وأضاف البيان: "شددت إدارة النادي في خطابها على أن الأهلي نفد صبره تجاه ما يحدث من خروج عن كل قواعد الأخلاق الرياضية، وأن اتحاد الكرة لم يبت في الشكاوى المدعومة بالمستندات، ولم يبرر أسباب ذلك لا شفاهية ولا كتابة".

وأضاف: "طلبت إدارة النادي الأهلي ردا نهائيا إما بالبت في الشكاوى أو إعلان التنحي عن مناقشتها، وبعدها سيقوم الأهلي باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفلها القوانين واللوائح الدولية، لإيقاف وردع رئيس نادي الزمالك الذي يتجاوز ويسب ويشتم ويخوض في الأعراض دون حسيب أو رقيب".

وتابع البيان: "في ذات السياق أرسلت الإدارة خطابًا مماثلًا اليوم أيضًا إلى اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد موقفها من شكاوى الأهلي التي تكررت عدة مرات طوال الشهور الماضية ضد رئيس نادي الزمالك وتجاوزاته البعيدة عن كل قواعد الأخلاق التي تهدم المجتمع المصري سواءً بالألفاظ الخارجة التي تأتي على لسانه أو بالسب والاتهامات الباطلة التي يوزعها عبر وسائل الإعلام".

وأتم: "طلب الأهلي من اللجنة الأولمبية سرعة الرد والإفادة عن مصير شكواه، تمهيدًا لاتخاذ كل الإجراءات التصعيدية وفقًا لما ينص عليه الميثاق الأولمبي واللوائح الدولية".

المصدر: وكالات