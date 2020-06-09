الاتحاد المصري يتلقى إخطارا من الـ"فيفا" بشأن إقامة المباريات الخارجية

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا من نظيره الدولي "فيفا" اليوم الثلاثاء، بالشروط اللازم توفرها من أجل إقامة مباريات الفرق خارج البلاد، في فترة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووضع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أربعة شروط من أجل إقامة مباريات الفرق خارج بلادها، في ظل انتشار فيروس كورونا هي:

الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات بين الأفراد.

تعقيم وسائل النقل التي تنقل اللاعبين للمباريات ومراكز التدريب.

تعقيم مقرات إقامة اللاعبين والطعام .

الاحتفاظ بهيكل أساسي من الموظفين دون تغيير للحد من الإصابات المتوقعة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يعود النشاط الرياضي في البلاد تدريجيا بدءا من الخامس عشر من شهر يونيو الجاري.

المصدر: مواقع مصرية