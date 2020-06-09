النقاز يشكو مرتضى منصور للـ"فيفا"

أعلن أنيس بن ميم محامي اللاعب التونسي حمدي النقاز، تقدمه بشكوى رسمية لدى لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

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وكتب بن ميم عبر حسابه على موقع "تويتر": "تم اليوم رسميا إيداع شكوى لدى لجنة أخلاقيات الفيفا ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بشأن كل الاتهامات الباطلة التي روج لها في ملف حمدي النقاز".

وكان مرتضى منصور قد اتهم حمدي النقاز، بتقديمه عقدا مزورا للاتحاد الدولي لكرة القدم، ليثبت عدم حصوله على مستحقاته المالية من نادي الزمالك، كما اتهم محامي النقاز بالتؤاطئ مع مسؤولين في الـ"فيفا" في شكواه الأخيرة ضد القلعة البيضاء.

وكان أنيس بن ميم قد أعلن كسب قضية حمدي النقاز، اللاعب التونسي الذي انضم لصفوف سودوفا الليتواني، ضد الزمالك بشأن مستحقاته المتأخرة، وتغريم النادي مبلغ مليون و250 ألف دولار.

وفسخ حمدي النقاز تعاقده مع الزمالك من طرف واحد، في شهر ديسمبر الماضي، بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية.

المصدر: وكالات