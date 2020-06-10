الأهلي يطالب المجلس الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه "تجاوزات" مرتضى منصور

أعلنت إدارة نادي الأهلي المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنها أرسلت شكوى جديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رئيس نادي الزمالك.

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ونشر نادي الأهلي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، بيانا قاله فيه إن إدارة النادي "أرسلت شكوى جديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رئيس نادي الزمالك وتجاوزاته الخارجة وتطاوله وخوضه في الأعراض، وقيامه بتوجيه الاتهامات الكاذبة لمسؤولي الأهلي".

وجاء في الشكوى أن "النادي فاض به الكيل جراء تجاهل العديد من الشكاوى التي تقدم بها في ذات الموضوع، وترك رئيس الزمالك يسب هذا ويشتم ذاك، دون أن يخضع لجهات التحقيق بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها في وجه مئات البلاغات التي تقدم بها الكثيرون ضده وما زالت حبيسة الأدراج".

وأكد النادي في شكواه أن "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المنوط بإلزام رئيس الزمالك وغيره بمواثيق العمل الإعلامي وعدم الخروج عن قواعد الأخلاق على الشاشات، حفاظا على قيم المجتمع المصري وعدم الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد".

وتضمنت الشكوى أيضا أن "الصبر نفد لدى الأهلي ومسؤوليه من تجاهل الانتهاكات غير المسبوقة من رئيس الزمالك على مدى ما يقرب من عامين، اضطرت قناة النادي الأهلي من خلال بعض برامجها إلى الرد على الأكاذيب التي يرددها رئيس نادي الزمالك وتفنيد الادعاءات وتوضيح الحقائق".

وتناولت قناة النادي كل الملفات "بموضوعية دون تجريح أو تطاول أو إساءة للغير، ولم تلجأ لنفس الأسلوب الذي دأب عليه رئيس الزمالك، ولم تخرج عن مواثيق العمل الإعلامي، وهو نهج القناة منذ انطلاقها عام 2008".

وجاء في الشكوى أيضا أن على "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يضطلع بمسؤولياته لوقف هذه التجاوزات ومحاسبة رئيس نادي الزمالك ووسيلته الإعلامية على هذا التطاول غير المبرر، قبل إشعال الفتنة بين الجماهير في وقت يحتاج فيه الوطن إلى كل جهد وتكاتف من الجميع".

المصدر: "alahlyegypt"