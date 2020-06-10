مدرب جزائري: خسارتنا أمام مصر في 2010 بأشياء خلف الكواليس

صرح زهير جلول عضو الجهاز الفني لمنتخب الجزائر لكرة القدم سابقا، بأن خسارة المنتخب بقيادة رابح سعدان أمام مصر في نصف نهائي أمم إفريقيا 2010، كانت بسبب "أشياء لا ترى بالعين المجردة".

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وقال جلول في تصريحات لموقع "المستديرة" الجزائري: "في نهائيات كأس إفريقيا الأمور لم تكن سهلة، المتتبعين والمحللين قد يفهمون ذلك، في تلك النسخة خرج المنتخب الوطني من مباراة كبيرة وفاصلة في أم درمان خلال شهر نوفمبر. وفي شهر يناير ذهبنا لخوض نهائيات أمم إفريقيا لذلك التعب الذهني والسيكولوجي وحتى البدني كان مازال متواجدا، رغم ذلك عرفنا كيف نسير أطوار المباريات حتى وصولنا للمربع الذهبي، مباراة مصر دخلناها مرتاحين لأننا كنا قد تأهلنا لكأس العالم و فزنا عليهم بكل قوة وجدارة والعالم كله شاهد ذلك".

وأضاف: "في هذا اللقاء كانت هناك أشياء لا ترى بالعين المجردة، أمور الكواليس لحد الآن لا استطيع الخوض في تفاصيلها و لكنني أؤكد أن الحكم (كوفي كوجيا) لم يكن عادلا في قراراته وكانت له قائمة من أسماء اللاعبين الجزائريين مستهدفين لإخراجهم من جو المباراة. والدليل أنه قام بطرد 3 لاعبين بالبطاقة الحمراء وهكذا نجح في إخراج كل المنتخب الجزائري نفسيا من جو اللقاء، وعلى الرغم من ذلك خرجت الجماهير الجزائرية للشوارع لمساندة المنتخب لاأنها كانت تعلم أننا كنا مستهدفين".

المصدر: "elmoustadira"