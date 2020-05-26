صلاح.. عرقله راموس وأهداه سعودي 10 نخلات في المدينة المنورة

يحظى المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنحليزي، بشعبية عارمة في الوطن العربي، نظرا لتألقه وتوهجه في ملاعب كرة القدم سواء بمهاراته وأهدافه أو بمواقفه.

ومر الفرعون المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أي منذ انضمامه إلى ليفربول، بالعديد من المحطات والمواقف التي استأثرت باهتمام وسائل الإعلام، وأثارت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض في هذا الرصد المختصر، أبرز وأشهر موقفين مر بهما صلاح في مسيرته، وكانا في العام 2018، واحد داخل الملعب وآخر خارجه:

عرقلة راموس لصلاح:

تشكل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي جمعت ريال مدريد بنادي ليفربول في 2018، ذكرى سيئة جدا لصلاح، حيث تعرض فيها لعرقلة من قبل قائد الريال، سرخيو راموس، حين أمسك الأخير باللاعب المصري وأسقطه أرضا، ليتسبب له بإصابة بالغة.

وتسببت هذه العرقلة التي جاءت في الشوط الأول من المباراة، بخروج صلاح من أرض الملعب نتيجة إصابة بالغة في الكتف الأيسر، أثرت سلبيا على مشاركته مع منتخب الفراعنة في مونديال روسيا 2018.

كما أثر خروج صلاح، الذي كان أفضل لاعب وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2017-2018، على مستوى فريقه الذي خسر المباراة النهائية يومها بنتيجة 1-3.

ويعد الخطأ الذي ارتكبه راموس ضد صلاح في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على الملعب الأولمبي في كييف في 26 مايو 2018، من محطات كرة القدم الأكثر إثارة للجدل في الأعوام الماضية.

سعودي يهدي صلاح 10 نخلات

تواصلت مشاكل صلاح في صيف العام 2018، بعد تقديمه أداء باهتا وظهوره بوجه شاحب في مباريات منتخب مصر في مونديال روسيا، وهو ما أثر بشكل كبير على منتخب الفراعة الذي ودع البطولة من دور المجموعات.

ورغم الخروج المرير والمبكر من المونديال الروسي، لم يتعرض صلاح لانتقادات لاذعة، حيث التمست له بعض الجماهير العذر لكونه عائدا من إصابة في الكتف، كما شفع له تألقه في المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب السعودية، وهي المواجهة التي سجل فيها هدفا اختير كأفضل لاعب فيها.

اتشرف بتقديم هدية بسيطة عبارة عن 10نخلات من تمرة #عجوة_المدينة للنجم العالمي #محمد_صلاح وستصل باذن الله ثمارها مدى الحياة الى مقر اقامته

نظير مواقف ابو مكة المشرفة بايصال رسالة عفوية للعالم اجمع عن سماحة ديننا وامتناعه عن استلام الجائزة المقدمة من شركة الخمور@MoSalah@Masrawypic.twitter.com/fdXfjnmwbo — دخيل الاحمدي (@dakhel_alahmadi) June 26, 2018

والمثير أن صلاح رفض استلام جائزة أفضل لاعب في مباراة السعودية ومصر (2-1)، والمقدمة من إحدى شركات الخمور، وهو ما تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وكان من بين المتفاعلين مع موقف صلاح، الإعلامي السعودي دخيل الأحمدي، الذي قرر تقديم 10 نخلات من تمر المدينة المنورة إلى اللاعب الدولي المصري كهدية خاصة منه.

المصدر: RT + وكالات