ريال مدريد يتعرض لهزيمة مذلة أمام ريال بيتيس (فيديو)

مني فريق ريال مدريد بهزيمة مذلة أمام مضيفه ريال بيتيس (1-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل المدافع البرازيلي سيدني دا سيلفا هدف التقدم لأصحاب الأرض، في الدقيقة 40 بتسديدة قوية لا تصد ولا ترد في المقص الأيمن.

ورد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بهدف التعادل، عندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة، سجله من ضربة جزاء حصل عليه الظهير البرازيلي مارسيلو.

واقتنص المهاجم كريستيان تيو لاعب برشلونة السابق، هدف الفوز لأصحاب الأرض، في الدقيقة 82 من زمن اللقاء.

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وبقي ريال مدريد بعد هذه الهزيمة في المركز الثاني على سلم ترتيب الليغا، برصيد 56 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة.

بينما تقدم ريال بيتيس إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 33 نقطة.

المصدر: RT