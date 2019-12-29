تونس.. أغنية "وينرز" النادي الإفريقي توجه نقدا لاذعا للسياسيين (فيديو)

أصدرت مجموعة "أفريكان وينرز"، يوم 23 ديسمبر 2019، أغنية جديدة بعنوان "يا حياتنا"، والتي لاقت رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحملت الأغنية الجديدة لمجموعة "أفريكان وينرز" أبعادا سياسية واقتصادية واجتماعية.

وحققت أغنية ''يا حياتنا'' أرقاما قياسية في عدد المشاهدات التي تجاوزت مليون مشاهدة في 5 أيام على قناة "يوتيوب" التابعة للـ "أفريكان وينرز".

ورغم منبعها الرياضي، فقد وجهت الأغنية جملة من الرسائل السياسية ووثقت المشاكل التي يعيشها التونسيون بكلمات مؤثرة أكدت المخزون الفني والإبداعي الكبير لأبناء "الفيراج".

وصدرت الأغنية التي اجتاحت العالم العربي، بعد نجاح جماهير النادي الإفريقي في إنقاذ الفريق من أزمة مالية خانقة، وأخرجت الفريق من وضعيات وملفات صعبة، بعد أن تبرعت بمبالغ مالية طائلة تجاوز 1.7 مليون دولار.

المصدر: RT + "يوتيوب"