تعرف على مباريات روسيا التحضيرية لأمم أوروبا "يورو 2020"
يلعب المنتخب الروسي لكرة القدم 4 مباريات ودية استعدادا لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقررة بين 12 يونيو و12 يوليو 2020، على ملاعب 12 مدينة في 12 دولة أوروبية.
مباريات المنتخب الروسي التحضيرية ليورو 2020:
- روسيا في ضيافة السويد في 28 مارس.
- روسيا في ضيافة مولدوفا في 31 مارس.
- روسيا في ضيافة بولندا في 2 يونيو.
- روسيا تستضيف صربيا في 6 يونيو.
Расписание сборной России перед Евро-2020 ⚽— Матч ТВ (@MatchTV) December 10, 2019
Отличный разгон обеспечен:https://t.co/5nAsSzI1xbpic.twitter.com/4eXY2bLXXx
وتلعب روسيا في البطولة الأوروبية ضمن المجموعة الثانية إلى جانب بلجيكا والدنمارك وفنلندا.
وتستضيف مدينة بطرسبورغ الروسية 4 مباريات في البطولة، ثلاث منها في دور المجموعات، ومباراة واحدة في الدور ربع النهائي.
المصدر: matchtv.ru