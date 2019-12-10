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تعرف على مباريات روسيا التحضيرية لأمم أوروبا "يورو 2020"

الرياضة

تعرف على مباريات روسيا التحضيرية لأمم أوروبا
Michael Dalder / Reuters
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يلعب المنتخب الروسي لكرة القدم 4 مباريات ودية استعدادا لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقررة بين 12 يونيو و12 يوليو 2020، على ملاعب 12 مدينة في 12 دولة أوروبية.

مباريات المنتخب الروسي التحضيرية ليورو 2020:

- روسيا في ضيافة السويد في 28 مارس.

- روسيا في ضيافة مولدوفا في 31 مارس.

- روسيا في ضيافة بولندا في 2 يونيو.

- روسيا تستضيف صربيا في 6 يونيو.

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وتلعب روسيا في البطولة الأوروبية ضمن المجموعة الثانية إلى جانب بلجيكا والدنمارك وفنلندا.

وتستضيف مدينة بطرسبورغ الروسية 4 مباريات في البطولة، ثلاث منها في دور المجموعات، ومباراة واحدة في الدور ربع النهائي.

المصدر: matchtv.ru

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