قرعة نهائيات "يورو 2020" تسفر عن "مجموعة الموت"

شهدت العاصمة الرومانية بوخارست، اليوم السبت، سحب قرعة نهائيات بطولة كأس أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، التي ستقام للمرة الأولى في 12 مدينة في 12 بلدا على امتداد القارة العجوز.

وأسفرت القرعة عن "مجموعة الموت" التي تضم بطل العالم فرنسا، وأبطال أوروبا، منتخب البرتغال، إضافة إلى بطل مونديال 2014، منتخب ألمانيا.

وفيما يلي نتيجة قرعة نهائيات "يورو 2020":



- المجموعة الأولى (A): تركيا - إيطاليا - ويلز - سويسرا

- المجموعة الثانية (B): الدنمارك - فنلندا - بلجيكا - روسيا

- المجموعة الثالثة (C): هولندا - أوكرانيا - النمسا - الفائز من الملحق (D)

- المجموعة الرابعة (D): إنجلترا - كرواتيا - الفائز من الملحق (C) - التشيك

- المجموعة الخامسة (E): إسبانيا - السويد - بولندا - لفائز من الملحق (B)

- المجموعة السادسة (F): الفائز من الملحق (A) - البرتغال - فرنسا - ألمانيا.

🇹🇷 Turkey

🇮🇹 Italy

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales

🇨🇭 Switzerland#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 30 ноября 2019 г.

🇩🇰 Denmark

🇫🇮 Finland

🇧🇪 Belgium

🇷🇺 Russia #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 30 ноября 2019 г.

🇳🇱 Netherlands

🇦🇹 Austria

🇺🇦 Ukraine

❓ Play-off winner D#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 30 ноября 2019 г.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

🇭🇷 Croatia

❓ Play-off winner C

🇨🇿 Czech Republic#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 30 ноября 2019 г.

🇪🇸 Spain

🇸🇪 Sweden

🇵🇱 Poland

❓ Play-off winner B#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 30 ноября 2019 г.

❓ Play-off winner A

🇫🇷 France

🇵🇹 Portugal

🇩🇪 Germany #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 30 ноября 2019 г.

وستقام مباريات هذه البطولة الاستثنائية في 12 دولة احتفالا بالذكرى الستين للبطولة، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية فقط، بعد نسخة فرنسا عام 2016، بعد أن كان العدد محصورا بـ 16، وسيعود مبدأ الاستضافة لدولة أو اثنتين فقط مع استضافة ألمانيا لنسخة العام 2024.

ونجح 20 منتخبا من أصل 24 في حسم التأهل للبطولة بالفعل، حيث يتبقى 4 منتخبات فقط سيتم تحديدها من خلال منافسات الملحق الأوروبي.

وكانت قرعة ملحق تصفيات أمم أوروبا 2020، الذي سيقام في مارس المقبل ويحدد آخر المتأهلين إلى نهائيات "يورو 2020"، قد أسفرت عن:

التصنيف الأول يتضمن مواجهات بين منتخبات آيسلندا ورومانيا، والثانية جمعت المجر وبلغاريا بعد تحديد مصير هذه الفرق بين التصنيفين الأول والثالث.

وفي التصنيف الثاني، تلعب البوسنة أمام إيرلندا الشمالية، وتواجه سلوفاكيا جمهورية إيرلندا، فيما تواجه اسكتلندا إسرائيل والنرويج أمام صربيا في التصنيف الثالث.

وفي المستوى الرابع والأخير، تلتقي جورجيا مع بيلاروس، ومقدونيا الشمالية مع كوسوفو.

ويتأهل عن كل مستوى منتخب إلى النهائيات، إذ تسفر لقاءات نصف النهائي عن مباراة نهائية في كل مستوى تحدد الفريق المتأهل.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، يوم الأربعاء الماضي، تصنيف المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وجاء التصنيف على 4 مستويات، حيث ضم كل مستوى 6 منتخبات:

التصنيف الأول: إيطاليا، إنجلترا، أوكرانيا، بلجيكا، إسبانيا، ألمانيا.

التصنيف الثاني: فرنسا، سويسرا، كرواتيا، بولندا، روسيا، هولندا.

التصنيف الثالث: البرتغال، الدنمارك، تركيا، النمسا، التشيك، السويد.

التصنيف الرابع: ويلز، فنلندا، إلى جانب المنتخبات الأربعة التي ستتأهل من الملحق.

المصدر: وكالات