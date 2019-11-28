نتائج مباريات الجولة قبل الأخيرة لمجموعات "يوروبا ليغ" كاملة

أسفرت مباريات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي جرت اليوم الخميس، عن نتائج مثيرة أبرزها هزيمة العملاقين الإنجليزيين مانشستر يونايتد وأرسنال.

وفيما يلي نتائج مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ "يوروبا ليغ":

المجموعة الأولى (A):

إشبيلية الإسباني - كارباغ أغدام الأذربيجاني – (2-0)

ديديلانجي-لوكسمبورغ - أبويل نيقوسيا القبرصي – (0-2)

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المجموعة الثانية (B):

مالمو السويدي - دينامو كييف الأوكراني – (4-3)

لوغانو السويسري - كوبنهاغن الدنماركي – (0-1)

المجموعة الثالثة (C):

كراسنودار الروسي – بازل السويسري – (1-0)

طرابزون سبور التركي - خيتافي الإسباني – (0-1)

المجموعة الرابعة (D):

سبورتينغ لشبونة البرتغالي - آيندهوفن الهولندي – (4-0)

روزنبورغ النرويجي - لاسك لينز النمساوي – (1-2)

المجموعة الخامسة (E):

لاتسيو الإيطالي - كلوج الروماني – (1-0)

سيلتك الإسكتلندي - رين الفرنسي – (3-1)

المجموعة السادسة (F):

أرسنال الإنجليزي - آينتراخت فرانكفورت الألماني – (1-2)

فيتوريا غيماريش البرتغالي - ستاندر دو لياج البلجيكي – (1-1)

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المجموعة السابعة (G):

يونغ بويز السويسري – بورتو البرتغالي – (1-2)

فينورد روتردام الهولندي - غلاسكو رينجرز الإسكتلندي – (2-2)

المجموعة الثامنة (H):

تسيسكا موسكو الروسي – لودوغوريتس رازغراد البلغاري – (1-1)

فرينكفاروزي الهنغاري - إسبانيول الإسباني – (2-2)

المجموعة التاسعة (I):

سانت إيتيان الفرنسي - جينت البلجيكي – (0-0)

أوليكساندريا الأوكراني - فولفسبورغ الألماني – (0-1)

المجموعة العاشرة (J):

اسطنبول باشاك شهير التركي - روما الإيطالي – (0-3)

وولفسبيرغر النمساوي - بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني – (0-1)

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المجموعة الحادية عشرة (K):

بشكتاش التركي - سلوفان براتيسلافا السلوفاكي – (2-1)

سبورتينغ براغا البرتغالي - وولفرهامبتون الإنجليزي – (3-3)

المجموعة الثانية عشرة (L):

أستانا الكازاخستاني – مانشستر يونايتد الإنجليزي – (2-1)

ألكمار الهولندي - بارتيزان بلغراد الصربي – (2-2).

المصدر: RT