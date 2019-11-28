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تسيسكا موسكو يودع الدوري الأوروبي (فيديو)

الرياضة

تسيسكا موسكو يودع الدوري الأوروبي (فيديو)
Sputnik
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خرج فريق تسيسكا موسكو رسميا من دائرة المنافسة على التأهل إلى دور الـ 32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب تعادله مع ضيفه لودوغوريتس رازغراد البلغاري (1-1)، اليوم الخميس.

وضع المهاجم الروماني، كلاوديو كيسيرو، الفريق البلغاري في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة 66، ورد عليه المهاجم الروسي، فيودور تشالوف، بهدف التعادل عند الدقيقة 76 من عمر المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة.

واكتفى تسيسكا موسكو بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، وهي الثانية فقط له، ويحتل المركز الرابع الأخير، ليودع رسميا الدوري الأوروبي.

بينما رفع لودوغوريتس رصيده إلى 7 نقاط ويشغل مركز الوصافة في قائمة المجموعة الثامنة (H).

بينما يتصدر إسبانيول الإسباني قائمة المجموعة برصيد 10 نقاط، وضمن تأهله إلى الدور الثاني، عقب تعادله (2-2) مع مضيفه فرينكفاروزي الهنغاري، صاحب المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

المصدر: RT

  

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