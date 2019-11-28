كراسنودار الروسي يحتفظ بآماله الأوروبية (فيديو)

حقق فريق كراسنودار الروسي فوزا ثمينا على ضيفه بازل السويسري (1-0) في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة للدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويدين الفريق الروسي بالفضل في انتصاره لمهاجمه البرازيلي، آري، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 72 من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه، وذلك قبل أن يطرد من الملعب عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ورفع كراسنودار رصيده بعد هذا الفوز إلى 9 نقاط، ويحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة، بفارق الأهداف خلف فريق خيتافي الإسباني، الذي تغلب بدوره على طرابزون التركي وبالنتيجة ذاتها بهدف وحيد.

بينما تجمد رصيد بازل عند 10 نقاط، وبقي في الصدارة.

المصدر: RT