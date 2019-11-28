أستانا يروض "الشياطين الحمر" (فيديو)

قلب فريق أستانا الكازاخستاني الطاولة على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وافتتح الإنجليزي جيسي لينجارد التسجيل لـ "الشياطين الحمر" بهدف مبكر في الدقيقة العاشرة من انطلاق صافرة البداية. ورد أصحاب الأرض الصاع صاعين بتسجيل هدفين متتاليين، الأول سجله المدافع الكازاخستاني دميتري شومكو، في الدقيقة الـ 55، بينما جاء الثاني بـ "نيران صديقة" سجله المدافع الإنجليزي، دي شون بيرنارد، في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وحقق فريق أستانا بذلك أول انتصار له في النسخة الحالية لمسابقة "يوروبا ليغ"، بعد أربع هزائم متتالية، ويقبع في قاع المجموعة الثانية عشرة.

في المقابل، مني مانشستر يونايتد بأول هزيمة له في المسابقة، بعد ثلاثة انتصارات وتعادل واحد، ولكنه مع ذلك بقي في صدارة المجموعة، وعلاوة على ذلك فقد ضمن تأهله إلى دور الـ 32 في الجولة الماضية.

المصدر: RT