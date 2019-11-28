شاهد.. أهداف الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا

أسدل الستار على منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الأربعاء، التي شهدت العديد من الأهداف الجميلة والنتائج المتباينة.

وفيما يلي نتائج وأهداف مباريات الجولة الخامسة من دور مجموعات "التشامبيونز ليغ":

المجموعة الأولى (A):

- ريال مدريد الإسباني – باريس سان جيرمان الفرنسي (2-2)

- غلطة سراي التركي - كلوب بروج البلجيكي (1-1)

المجموعة الثانية (B):

- توتنهام الإنجليزي - أوليمبياكوس اليوناني (4-2)

- تسرفينا زفيزدا "النجم الأحمر" الصربي - بايرن ميونخ الألماني (0-6)

المجموعة الثالثة (C):

- أتلانتا الإيطالي - دينامو زغرب الكرواتي (2-0)

- مانشستر سيتي الإنجليزي - شاختيور دونيتسك الأوكراني (1-1)

المجموعة الرابعة (D):

- لوكوموتيف موسكو الروسي - باير ليفركوزن الألماني (0-2)

- يوفنتوس الإيطالي - أتلتيكو مدريد الإسباني (1-0)

المجموعة الخامسة (E):

- ليفربول الإنجليزي – نابولي الإيطالي – (1-1)

- جينك البلجيكي - ريد بول سالزبورغ النمساوي – (1-4)

المجموعة السادسة (F):

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- برشلونة الإسباني - بوروسيا دورتموند الألماني – (3-1)

- سلافيا براغ التشيكي - إنتر ميلان الإيطالي – (1-3)

المجموعة السابعة (G):

- لايبزيغ الألماني - بنفيكا البرتغالي – (2-2)

- زينيت بطرسبورغ الروسي - ليون الفرنسي – (2-0)

المجموعة الثامنة (H):

- فالنسيا الإسباني - تشيلسي الإنجليزي – 21-2)

- ليل الفرنسي - أياكس أمستردام الهولندي – (0-2).

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المصدر: RT