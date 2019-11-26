يوفنتوس يتفوق على أتلتيكو مدريد (فيديو)

فاز فريق يوفنتوس الإيطالي على ضيفه أتلتيكو مدريد (1-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين فريق "السيدة العجوز" بالفضل في انتصاره لنجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 47 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو.

وكان الفريقان قد تعادلا (2-2)، في مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في العاصمة مدريد، في الجولة الافتتاحية "للتشامبيونز ليغ".

وضمن يوفنتوس صدارته للمجموعة الرابعة (D)، برصيد 13 نقطة، مبتعدا بفارق 6 نقاط عن وضيفه أتلتيكو مدريد، ويليهما في المركز الثالث فريق باير ليفركوزن الألماني، الذي تغلب بدوره على مضيفه لوكوموتيف موسكو بهدفين من دون رد.

المصدر: RT