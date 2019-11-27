 
مباشر

بالفيديو.. ليفربول يتعثر على أرضه أمام نابولي

الرياضة

بالفيديو.. ليفربول يتعثر على أرضه أمام نابولي
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/msrk

فرض فريق نابولي التعادل على ضيفه ليفربول (1-1) في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل المهاجم البلجيكي، درايس ميرتينز، هدف التقدم للفريق الإيطالي، في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.

وأدرك المدافع الكرواتي ، ديان لوفرين، التعادل لأصحاب الأرض "للريدز"، في الدقيقة 65 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "انفيلد".

إقرأ المزيد
التشكيلة الأساسية لـ
التشكيلة الأساسية لـ "ملحمة" ليفربول ونابولي

إقرأ المزيد
فان دايك يفاجئ مشجعا قديما لليفربول بـ
فان دايك يفاجئ مشجعا قديما لليفربول بـ"بادرة مؤثرة"

ورفع ليفربول رصيده بعد هذا التعادل إلى 10 نقاط، واحتفظ بصدارة المجموعة الخامسة (E)، متقدما بفارق نقطة واحدة على وصيفه نابولي.

ويحتل فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي المركز الثالث في الترتيب، برصيد 7 نقاط، وذلك عقب فوزه الساحق على مضيفه جينك البلجيكي (4-1)، في عقر داره.

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كواليس لم تسجلها الكاميرا.. بطلة فيديو مترو لندن التي دافعت عن العائلة اليهودية تتحدث لـRT online