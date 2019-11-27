بالفيديو.. ليفربول يتعثر على أرضه أمام نابولي

فرض فريق نابولي التعادل على ضيفه ليفربول (1-1) في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل المهاجم البلجيكي، درايس ميرتينز، هدف التقدم للفريق الإيطالي، في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.

وأدرك المدافع الكرواتي ، ديان لوفرين، التعادل لأصحاب الأرض "للريدز"، في الدقيقة 65 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "انفيلد".

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ورفع ليفربول رصيده بعد هذا التعادل إلى 10 نقاط، واحتفظ بصدارة المجموعة الخامسة (E)، متقدما بفارق نقطة واحدة على وصيفه نابولي.

ويحتل فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي المركز الثالث في الترتيب، برصيد 7 نقاط، وذلك عقب فوزه الساحق على مضيفه جينك البلجيكي (4-1)، في عقر داره.

المصدر: RT