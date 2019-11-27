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التشكيلة الأساسية لـ "ملحمة" ليفربول ونابولي

الرياضة

التشكيلة الأساسية لـ
Globallookpress
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تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، في الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش، إلى ملعب "انفيلد"، الذي سيكون مسرحا للقاء المرتقب بين ليفربول وضيفه نابولي.

وتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة التشكيلة الأساسية التي وضعها الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، لمواجهة ضيفه الإيطالي، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم:

 بينما اختار الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق نابولي، التشكيلة الأساسية التالية، ضد مضيفه "الريدز":

 

المصدر: "twitter/LFC/sscnapoli" 

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