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فان دايك يفاجئ مشجعا قديما لليفربول بـ"بادرة مؤثرة"

الرياضة

فان دايك يفاجئ مشجعا قديما لليفربول بـ
Globallookpress
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استضاف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، مشجعا وفيا له في مركز تدريب النادي "ميلوود"، كي يقابل نجومه المفضلين، ويعيش يوما تاريخيا لن ينساه في حياته، مع "أسرة" فريقه المفضل.

ونشر حساب ليفربول الرسمي على "تويتر"، الثلاثاء، فيديو للمفاجأة السارة التي تلقاها المشجع ديفيد، الذي أصابه الذهول عندما رأى فان دايك وهو يزوره في مكان عمله.

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وبدأت القصة من رسالة بعثها شخص يدعى إيان لفريق ليفربول، قال فيها إن شقيقه ديفيد عانى من نقص الأكسجين منذ الطفولة، لذا لم يكن كأي شخص آخر، وهو مشجع وفي للنادي، طوال حياته، ينتظر كل مباراة له بفارغ الصبر، ويحضرها في الملعب.

وفاجأ المدافع الهولندي فيرجل فان دايك المشجع ديفيد بزيارته في مكان عمله في موقف للسيارات بالمركز التجاري، وطلب المساعدة منه بالحصول على عربة تسوق، قبل أن يخرج شقيق المشجع من السيارة وسط دهشة كبيرة من الأخير.

واصطحب فان دايك معه ديفيد في رحلة إلى مركز تدريب نادي ليفربول "ميلوود"، كي يقابل نجومه المفضلين، أبرزهم المصري محمد صلاح والقائد جوردان هيندرسون وحارس المرمى أليسون بيكر، بالإضافة إلى المدرب الألماني يورغن كلوب.

المصدر: وكالات 

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