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برشلونة إلى دور الـ 16 "للتشامبيونز ليغ".. فيديو

الرياضة

برشلونة إلى دور الـ 16
Globallookpress
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حجز فريق برشلونة مقعدا له في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني (3-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء.

وأحرز هدفي الفريق الإسباني كل من المهاجمين، الأوروغوياني لويس سواريز، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي أنطوان غريزمان، في الدقيقتين (29، 33، 67) على الترتيب.

بينما سجل الإنجليزي، جادون سانتشو، هدف الفريق الألماني اليتيم، عند الدقيقة 77، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "كامب نو".

ورفع فريق برشلونة رصيده بعد هذا الفوز إلى 11 نقطة، في صدارة المجموعة السادسة (F)، وضمن رسميا تأهله إلى دور الـ 16 الكبار "للتشامبيونز ليغ".

بينما توقف رصيد بوروسيا دورتموند عند 7 نقاط، وتراجع إلى المركز الثالث على سلم الترتيب، خلف إنتر ميلان، الذي تغلب بدوره على مضيفه سلافيا براغ التشيكي، وبالنتيجة ذاتها (3-1).

المصدر: RT 

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