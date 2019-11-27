زينيت بطرسبورغ ينعش آماله في دوري الأبطال (فيديو)
Sputnik
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أنعش فريق زينيت بطرسبورغ آماله في بلوغ دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب ضيفه ليون الفرنسي، إثر فوزه عليه (2-0) اليوم الأربعاء.
وأحرز هدفي الفريق الروسي كل من، أرتيوم دزيوبا، وماغوميد أزدويف، في الدقيقتين (42 و84) على الترتيب.
27 ноября 2019 г.
27 ноября 2019 г.
وكان الفريقان قد تعادلا (1-1)، في مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب "غروباما ستايديوم"، في مدينة ليون، وذلك في الجولة الافتتاحية "للتشامبيونز ليغ".
ورفع زينيت بطرسبورغ رصيده بعد هذا الفوز إلى 7 نقاط، وتقدم إلى المركز الثاني في قائمة المجموعة السابعة (G)، متجاوزا فريق ليون بفضل قاعدة المواجهات المباشرة.
المصدر: RT
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