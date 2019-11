لاعبة كرة مضرب إيطالية تتوّج ملكة جمال لبلادها (صور)

View this post on Instagram

Sono felicissima di iniziare questo 2019 come prima Miss dell'anno e la prima Miss degli 80 anni di #missitalia Non ho parole per descrivere tutte le emozioni che sto provando. Ringrazio tutti quelli che mi hanno incoraggiata, sostenuta e che hanno creduto in me...voglio vivere questa esperienza fino in fondo perché sono certa che sarà un sogno meraviglioso✨ un grazie speciale a @pmirigliani e al fotografo📸 @gianmarcochieregato e a tutto lo staff di #missitalia#miss365#susannagiovanardi Buon anno a tutti🤞🏻⭐️🇮🇹❤️