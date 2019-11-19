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وكيل غوارديولا يكشف حقيقة عودته إلى الدوري الألماني

الرياضة

وكيل غوارديولا يكشف حقيقة عودته إلى الدوري الألماني
AFP OLI SCARFF
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استبعد وكيل الإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، عودته لتدريب فريقه السابق بايرن ميونيخ الألماني خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش المقال من منصبه.

وأفاد وكيل غوارديولا، جوسيب ماريا أوروبيتغ، لصحيفة "بيلد" الألمانية الشهيرة، الثلاثاء بأن "بيب راض وسعيد جدا في مانشستر، ويمتد عقده حتى يونيو 2021".

وتابع: "غوارديولا يفي دائما بوعوده، لم أتكلم مع أي شخص في ألمانيا بشأنه، لا مع وسيط ولا رئيس ناد".

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وأحرز المدرب الإسباني مع الفريق البافاري ثنائية الدوري والكأس المحليين في موسمه الأخير معه عام 2016، بعدما فاز قبل ذلك بلقب الـ "بوندسليغا" في الأعوام الثلاثة التي قضاها كمدرب بعدما انضم إلى بايرن عام 2013.

وعمد بطل ألمانيا في الأعوام السبعة الماضية، إلى إعفاء مدربه السابق كوفاتش من منصبه مطلع نوفمبر على خلفية النتائج السيئة وخسارته أمام إينتراخت فرانكفورت 1-5.

المصدر: "أ ف ب"

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