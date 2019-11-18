إنجلترا تتجاهل الترحيب الحار.. وتقترب من رقم قياسي تاريخي (فيديو)

حقق منتخب إنجلترا فوزا كبيرا على مضيفه كوسوفو( 4-0 ) في ختام مشواره بالتصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، خلال مباراة شهدت ترحيبا كبيرا من جماهير أصحاب الأرض بلاعبي "الأسود الثلاثة".

ورفعت جماهير كوسوفو في ملعب "فاضل فوكري"، أعلام المنتخب الإنجليزي ورددت أسماء لاعبيه أثناء عزف النشيد الوطني للضيوف قبل انطلاقة المباراة، فضلا عن نشرهم لافتات ترحيبية أخرى قبل اللقاء.

لكن ذلك لم يمنع لاعبي المنتخب الضيف من إغداق شباك أصحاب الأرض بالأهداف.

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وتناوب على إحراز أهداف المنتخب الإنجليزي هاري وينكس في الدقيقة - 32، وهاري كين- 79، وماركوس راشفورد- 83، ومايسون مونت عند الدقيقة 90+1.



ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، فقد ختم المنتخب الإنجليزي عام 2019 بتسجيل 38 هدفا.



وبهذا الرقم، يكون منتخب "الأسود الثلاثة" قد تخلف بفارق هدف واحد فقط، عن الرقم القياسي في عدد الأهداف التي سجلها في عام واحد، عندما نجح في هز الشباك 39 مرة في العام 1908.

المصدر: وكالات