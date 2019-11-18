رونالدو يسجل هدفه الـ99 على "حقل بطاطس"

انتقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أرضية الملعب الذي استضاف مواجهة منتخب بلاده ولوكسمبورغ في منافسات المجموعة الثانية بتصفيات كأس أمم أوروبا 2020، واصفا إياها بـ"حقل البطاطس".

وأحرز رونالدو هدف أبطال أوروبا الثاني، قبل أربع دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، التي انتهت بفوز البرتغال 2-0، محرزا هدفه الـ99 مع المنتخب خلال 164 مباراة دولية، ليصبح على بعد هدف من نادي المئة و10 أهداف من معادلة الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات، المهاجم الإيراني علي دائي.

وابتعد الدون عن أدائه الكلاسيكي بسبب أرضية الملعب التي امتلأت بمقاطع العشب، ما تسبب في بعض المشاكل للاعبين، خاصة في تداول الكرة والقيام بالتمريرات الطويلة.

ولم يستمتع "صاروخ ماديرا" بالأجواء وكان يشير بغضب إلى أرضية الملعب بعدما سدد كرة خارج الملعب في الشوط الأول.

وعلق رونالدو على أرضية ملعب "جوسي بارثيل"، وذلك خلال تصريحات صحفية عقب المباراة: "كنا ندرك أن المواجهة ستكون صعبة، خاصة وأن اللعب على مثل تلك الملاعب متعب نوعا ما، فهي حقل بطاطس، وأنا لا أعلم كيف يمكن لفرق بهذا المستوى أن يلعب على مثل هذه الملاعب".

Ronaldo blasts Luxembourg's stadium after play yesterday, calls it a potato fieldhttps://t.co/xaloRhSrkg — Cassipredict (@cassipredict) November 18, 2019

إقرأ المزيد

وتابع: "من الصعب ممارسة كرة القدم في مثل هذه الملاعب، إنه أمر سيئ جدا.. لم يكن مشهدا لطيفا، لكننا قمنا بوظيفتنا وحققنا الفوز، صحيح أن الأداء لم يكن مبهرا، لكننا أدينا مهمتنا على أكمل وجه، سيما وأن أرضية الملعب هي التي كانت تواجهنا، وبرغم هذا فزنا بهدفين نظيفين".

ورفع برازيليو أوروبا (منتخب البرتغال)، رصيدهم إلى 17 نقطة، واحتلوا وصافة المجموعة الثانية، ليرافقوا نظرائهم في المنتخب الأوكراني متصدر المجموعة، برصيد 20 نقطة، إلى نهائيات "يورو 2020.

المصدر: cassipredict