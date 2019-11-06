رسميا.. نقل نهائي ليبرتادوريس من تشيلي

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم نقل نهائي كوبا ليبرتادوريس بين الأرجنتيني ريفر بليت حامل اللقب، والبرازيلي فلامينغو، من العاصمة التشيلية سانتياغو إلى عاصمة البيرو ليما.

واتخذ "الكونمبيبول" قراره بعد اجتماع مع رؤساء الناديين واتحادي البرازيل والأرجنتين، وتم نقل المباراة لليما بدلا من سانتياغو المقررة في الـ23 من نوفمبر.

وأوضح الاتحاد في بيان ليل الثلاثاء أن قرار نقل المباراة، جاء حفاظا على سلامة اللاعبين والجماهير بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد منذ فترة، والاحتجاجات المتواصلة منذ نحو ثلاثة أسابيع في العاصمة التشيلية.

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ولم يحدد الاتحاد الأمريكي الجنوبي بعد الملعب الذي سيستضيف المباراة النهائية في العاصمة البيروفية.

وأدت الاحتجاجات في تشيلي إلى مقتل 20 شخصا على الأقل ودفعت الحكومة إلى إلغاء أحداث كبيرة كانت مقررة في البلاد في الشهرين الحالي والتالي، أبرزها قمة دولية اقتصادية وأخرى متعلقة بالمناخ.

وأتى إعلان نقل النهائي بعد ساعات من إلغاء الاتحاد التشيلي مباراة ودية ضد بوليفيا كانت مقررة في العاصمة سانتياغو في 15 نوفمبر.

المصدر: "وكالات"