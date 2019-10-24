بعد الخماسية.. فلامنغو يلحق بريفر بلايت إلى نهائي كأس ليبرتادوريس (فيديو)

لحق فلامنغو البرازيلي بريفر بلايت الأرجنتيني إلى نهائي كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية، عقب الفوز 5-0 على مواطنه غريميو الأربعاء على ملعب ماراكانا في إياب الدور نصف النهائي.

وسجل لفلامنغو، برونو هنريكي في الدقيقة 42 خلال الشوط الأول، قبل أن يضرب الفريق الأكثر شعبية في البرازيل بقوة في الشوط الثاني ويسجل رباعية بينها ثنائية لغابريال باربوزا "غابيغول" 46 و56 من ركلة جزاء وبابلو ماري 67 ورودريغو كايو 71.

وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهابا في بورتو أليغري.

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وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها فلامنغو نهائي المسابقة بعد الأولى عام 1981 والتي توج بها بقيادة نجمه الأسطوري زيكو.

ويلتقي فلامغنو في المباراة النهائية المقررة في 23 نوفمبر المقبل في العاصمة التشيلية سانتياغو، مع ريفر بلايت حامل اللقب والذي تأهل على حساب مواطنه بوكا جونيورز الثلاثاء رغم خسارته 0-1 إيابا بعدما كان فاز 2-0 ذهابا.

المصدر: وكالات