بالفيديو.. ريفير بلايت يبلغ نهائي كأس ليبيرتادوريس رغم الخسارة

لم يتمكن بوكا جونيورز الأرجنتيني من خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس ليبيرتادوريس رغم الفوز على غريمه التقليدي ومواطنه ريفير بلايت (1-0) يوم الأربعاء ضمن مواجهة إياب نصف النهائي.

واستفاد ريفير بلايت من فوزه في مباراة الذهاب (2-0) قبل أسابيع، ليبلغ نهائي البطولة.

وسجل هدف بوكا جونيورز الوحيد اللاعب الفنزويلي يان هورتادو في الدقيقة 80.

Así fue el gol de Jan Carlos Hurtado en las semifinales de la Copa Libertadores vs River Plate. El criollo empujó el balón para darle esperanza a Boca Juniors: pic.twitter.com/CanPcpb0jS — Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩

وينتظر ريفير بلايت في المباراة النهائية الفائز من اللقاء الذي يجمع فلاميغو وغريميو البرازيليين المقامة فجر الخميس، حيث انتهت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل 1-1.

يذكر أن نهائي كأس ليبيرتادوريس لهذا العام سيقام في 23 من شهر نوفمبر القادم.

المصدر: وكالات