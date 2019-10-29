سيواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره البرازيلي بكرة القدم وديا على إستاد جامعة الملك سعود في السعودية، خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

وستكون المباراة يوم الجمعة 15 نوفمبر القادم، في تمام الثامنة مساء بتوقيت موسكو.

ومن المنتظر أن يترأس بعثة التانغو قائد برشلونة ليونيل ميسي، الذي قضى حظرا لمدة ثلاثة أشهر عن المشاركة مع المنتخب، بعد اتهامه لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بالفساد خلال بطولة كوبا أمريكا في البرازيل لهذا العام، بالإضافة إلى نجم مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو.

وستكون المباريات الودية آخر فرصة للمدرب ليونيل سكالوني لاختبار تشكيلته قبل تصفيات منطقة أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022، والتي تبدأ في مارس.

في وقت سابق من هذا الشهر، تعادلت الأرجنتين 2-2 مع ألمانيا في دورتموند قبل تغلبها على الإكوادور 6-1 في أليكانتي، إسبانيا.

Argentina to take on Brazil in friendly game in Saudi Arabiahttps://t.co/v42GceTByuhttps://t.co/RshVyr7v7g — Sportz Talks (@TalksSportz) October 29, 2019

والتقى المنتخبين، في يوليو الماضي بنصف نهائي كوبا أمريكا وحينها فازت البرازيل 2-0 عن طريق جيسوس وفيرمينيو.

وسبق للفريقين المواجهة في السعودية خلال البطولة الرباعية الودية، وفازت البرازيل حينها أيضا بهدف نظيف عن طريق جواو ميراندا.

المصدر: وكالات