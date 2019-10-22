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الاتحاد المصري لكرة القدم يؤجل مباريات الدوري المحلي

الرياضة

الاتحاد المصري لكرة القدم يؤجل مباريات الدوري المحلي
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أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، برئاسة عمرو الجنايني، بيانا رسميا بشأن تأجيل مباريات الدوري المحلي الممتاز إلى بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وجاء في البيان إقرار تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومباريات الأسبوع السادس لمسابقة الدوري الممتاز، إلى ما بعد انتهاء بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر، على أن تستأنف المسابقة بعد انتهاء البطولة بنفس الترتيب الوارد بجدول المسابقة، فيما تقام مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة بتعليمات أمنية من الأسبوع الرابع في ختام الدور الأول.

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المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم

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