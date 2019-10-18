مقاتل يخسر 200 ألف دولار عشية نزاله

خسر المقاتل الروسي فارتان أساتريان، 200 ألف دولار في كازينو، عشية نزاله ضد منافسه البرازيلي، رايميسون برونو، وذلك ضمن بطولة للفنون القتالية المختلطة، في مدينة سوتشي الروسية.

إقرأ المزيد

ونقل موقع "Sport24" عن شاهد عيان يعمل موظفا في كازينو بمدينة سوتشي الروسية، التي ستقام فيها بطولة "Fight Nights Global 95"، خسارة المقاتل الروسي 200 ألف دولار.

كما قال، كاميل غادجيف، رئيس منظمة "Fight Nights Global" للفنون القتالية المختلطة: "لقد سمعت أيضا هذه المعلومات، لكنني لم أتحدث مع فارتان حتى الآن. بشكل عام، يمكن للمرء أن يتوقع أكثر من ذلك من أساتريان. لا أفهم لماذا يشارك في الفنون القتالية المختلطة إذا كان يمتلك هذه الأموال".

وحقق فارتان أساتريان 17 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، مقابل 8 هزائم، ومن المفترض أن يواجه البرازيلي رايميسون برونو، ضمن بطولة "Fight Nights Global 95"، التي ستقام غدا السبت، في مدينة سوتشي.

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات