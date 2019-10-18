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"الكوماندوز" يريد الثأر من مقاتل MMA بعد خروجه من السجن

الرياضة

Sputnik
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يلتقي مقاتل الفنون القتالية المختلطة MMA الروسي، فياتشيسلاف داتسيك، مواطنه مكسيم بيروف، في نزال ثأري بقواعد الملاكمة، يوم 16 نوفمبر المقبل، في مدينة سان بطرسبورغ.

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ونقلت صحيفة "سبورت إكسبريس" الروسية، عن داتسيك البالغ من العمر 39 عاما، قوله: "لقد واجهته في عام 2000، وأسقطته في الجولة الرابعة. والآن هو يريد الثأر. إنه كوماندوز (قوات خاصة) من مدينة كراسنويارسك". ويلقب أفراد قوات الكوماندوز الخاصة تلك بـ "برونتوصور"، لأنهم يرتدون بزات عسكرية تشبه زي "مقاتلي النينجا".

يذكر أن فياتشيسلاف داتسيك البالغ من العمر 39 عاما، والملقب بـ "الطرزان الأصهب"، خرج من السجن في نهاية فبراير الماضي، وخاض نزالا مع المدون أرتيوم تاراسوف، في أبريل، وخسر "طرزان"، الذي كان أثقل من خصمة بـ 70 كغ، لمخالفته قواعد اللعبة.

المصدر: وكالات

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