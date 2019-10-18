مقاتل يسقط بعد 29 ثانية بضربة فنية قاضية مثيرة للجدل (فيديو)

تعرض المقاتل الروسي، موفليد خايبولايف، لأول هزيمة في مسيرته الاحترافية على يد الأمريكي دانييل بينيدا، في النزال الذي جمعهما، اليوم السبت، في بطولة "PFL 8" للفنون القتالية المختلطة.

وفاز المقاتل الأمريكي بالضربة الفنية القاضية، بعد مرور 29 ثانية فقط من بدء الجولة الأولى للنزال الذي جمعهما، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة "(Professional Fighters League (PFL"، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

واحتج المقاتل الروسي على قرار الحكم بإيقاف النزال مبكرا، بداعي أنه واصل الدفاع عن نفسه.

وتجرع موفليد خايبولايف (29 عاما) مرارة الهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية، بعد 13 انتصارا وتعادل واحد.

في المقابل، حقق دانييل بينيدا انتصاره السادس والعشرين، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 13 هزيمة.

المصدر: وكالات