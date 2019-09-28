هدف يتسلل بين الرجلين وينقذ ليفربول من مصيدة شيفيلد يونايتد (فيديو)

قدم حارس مرمى شيفيلد يونايتد الشاب دين هندرسون البالغ 22 عاما هدية سخية، منحت ضيفه ليفربول المتصدر فوزه السابع تواليا في المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت.

وكان شيفيلد يونايتد الصاعد إلى دوري الأضواء، في طريقه لعرقلة بطل أوروبا للمرة الأولى هذا الموسم، قبل أن يفلت حارسه هندرسون، تسديدة سهلة للهولندي جورجينيو فينالدوم لتمر الكرة بين رجليه وتسكن شباكه في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.

وكان الهدف التسديدة الأولى في المباراة "للريدز" بين الخشبات الثلاث لمرمى أصحاب الأرض.

البريمرليغ || شيفيلد 0 × 1 ليفربول , فينالدوم هدف غريب !



pic.twitter.com/lZ10z3Mpmm — اهداف و ملخصات كرة القدم (@VMoo3ath) September 28, 2019

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وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب والذي يحل ضيفا ثقيلا على إيفرتون في وقت لاحق اليوم، فيما توقف رصيد شيفيلد عند 8 نقاط في المركز العاشر على جدول ترتيب "البريميرليغ".

وحقق ليفربول فوزه الـ16 تواليا في الدوري (مع إضافة آخر مباريات الموسم الماضي)، علما بأن تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب لم تخسر أمام فريق خارج "الستة الكبار" التقليديين منذ يناير 2018.

وهذا الفوز هو الأول "للريدز" في الدوري على ملعب "برامال لاين" الذي شهد حضور 31 ألف متفرج، في مدينة تبعد نحو 100 كم شرق ليفربول.

المصدر: أ ف ب