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محمد صلاح يقبل التحدي

الرياضة

محمد صلاح يقبل التحدي
insatgram \ MoSalah
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أعلن النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي عن قبوله تحدي هنا جودة نجمة تنس الطاولة في النادي الأهلي المصري والمتوجة مساء الخميس بلقب بطولة الجمهورية.

وكانت هنا البالغة 12 عاما، قد طلبت مواجهة محمد صلاح في مباراة تنس طاولة، قائلة: "أتمنى مواجهتك في مباراة تنس طاولة يا صلاح وسنرى من سيفوز".

لتكتب إحدى متابعات صلاح عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " تعليقا على تحدي هنا جودة: "بيندهوا عليك".

ليرد محمد صلاح عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "طب أبعتلك مكة تلاعبك الأول ولا ألعب أنا على طول، بس ماشي قبلت التحدي".

يذكر أن هنا جودة نالت لقب الجمهورية لتنس الطاولة للدرجة الأولى عقب الفوز أمام فرح عبد العزيز نجمة الزمالك البالغة 27 عاما، بثلاثة أشواط مقابل لا شيء.

محمد صلاح يقبل التحدي
محمد صلاح يقبل التحدي

المصدر: "تويتر"

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