نتائج مباريات اليوم الأربعاء في دوري الأبطال

شهدت الملاعب الأوروبية، اليوم الأربعاء، إقامة 8 مباريات في دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال، أبرزها مواجهة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد، ولقاء أتلتيكو مدريد أمام يوفنتوس.

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وأسفرت مباريات اليوم الثاني من منافسات الجولة الافتتاحية لـ "التشامبيونز ليغ" عن النتائج التالية:

المجموعة الأولى

- كلوب بروج البلجيكي - غلطة سراي التركي (0-0)

- باريس سان جيرمان الفرنسي - ريال مدريد الإسباني (3-0)

المجموعة الثانية

- أوليمبياكوس اليوناني - توتنهام الإنجليزي (2-2)

- بايرن ميونخ الألماني - النجم الأحمر الصربي (3-0)

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المجموعة الثالثة

- دينامو زغرب الكرواتي - أتلانتا الإيطالي (4-0)

- شاختيور دونيتسك الأوكراني - مانشستر سيتي الإنجليزي (0-3)

المجموعة الرابعة

- باير ليفركوزن الألماني - لوكوموتيف موسكو الروسي (1-2)

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- أتلتيكو مدريد الإسباني - يوفنتوس الإيطالي (2-2).

المصدر: RT