مانشستر سيتي يهزم شاختيور دونيتسك الأوكراني بالثلاثة في معقله (فيديو)

استهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوز عريض على ضيفه شاختيور دونيتسك الأوكراني (3-0) في عقر داره، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأربعاء.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الفريق الإنجليزي كل من، الجزائري رياض محرز، والألماني إلكاي غوندوغان، والبرازيلي غابرييل جيسوس، في الدقائق (24، 37، 76) على الترتيب.

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وحصد مانشستر سيتي نقاط المباراة الثلاث، ولكنه اكتفى بالمركز الثاني في قائمة المجموعة الثالثة (C)، بفارق الأهداف خلف فريق دينامو زغرب الكرواتي الذي اكتسح ضيفه أتالانتا الإيطالي برباعية نظيفة، وقع المهاجم ميسلاف أورشيتش على ثلاثية "هاتريك"، في الدقائق (21، 42، 68)، وذلك بعد أن افتتح زميله مارين ليوفاتس التسجيل مبكرا، في الدقيقة العاشرة من انطلاق صافرة البداية.

المصدر: "sportbox"