 
مباشر

مانشستر سيتي يهزم شاختيور دونيتسك الأوكراني بالثلاثة في معقله (فيديو)

الرياضة

مانشستر سيتي يهزم شاختيور دونيتسك الأوكراني بالثلاثة في معقله (فيديو)
AFP Riyad Mahrez
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mf6q

استهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوز عريض على ضيفه شاختيور دونيتسك الأوكراني (3-0) في عقر داره، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأربعاء.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الفريق الإنجليزي كل من، الجزائري رياض محرز، والألماني إلكاي غوندوغان، والبرازيلي غابرييل جيسوس، في الدقائق (24، 37، 76) على الترتيب.

إقرأ المزيد
يوفنتوس يفرط في فوز كان في متناوله أمام أتلتيكو مدريد (فيديو)
يوفنتوس يفرط في فوز كان في متناوله أمام أتلتيكو مدريد (فيديو)

وحصد مانشستر سيتي نقاط المباراة الثلاث، ولكنه اكتفى بالمركز الثاني في قائمة المجموعة الثالثة (C)، بفارق الأهداف خلف فريق دينامو زغرب الكرواتي الذي اكتسح ضيفه أتالانتا الإيطالي برباعية نظيفة، وقع المهاجم ميسلاف أورشيتش على ثلاثية "هاتريك"، في الدقائق (21، 42، 68)، وذلك بعد أن افتتح زميله مارين ليوفاتس التسجيل مبكرا، في الدقيقة العاشرة من انطلاق صافرة البداية.

المصدر: "sportbox"

  

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حوار طريف بين براد بيت ورائد فضاء أمريكي