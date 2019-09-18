يوفنتوس يفرط في فوز كان في متناوله أمام أتلتيكو مدريد (فيديو)

أهدر يوفنتوس الإيطالي فرصة تحقيق فوز ثمين على مضيفه أتلتيكو مدريد (2-2)، في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، في بداية مشوارهما بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس بهدفين متتاليين عبر كل من، الكولومبي خوان كوادرادو، والفرنسي بلاز ماتويدي، في الدقيقتين (48 و65) على الترتيب.

وعاد أتلتيكو مدريد من بعيد وأدرك التعادل بتسجيله هدفين متتاليين أيضا بواسطة كل من المدافعين، المونتينيغري ستيفان سافيتش، والمكسيكي هكتور هيريرا، في الدقيقتين (70، و90) على التوالي، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في العاصمة مدريد.

واكتفى يوفنتوس بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، ويتقاسم المركزين الثاني والثالث مع أتلتيكو مدريد، في ترتيب المجموعة الرابعة (D)، بفارق نقطتين خلف فريق لوكوموتيف موسكو الذي تغلب خارج أرضه على مضيفه باير ليفركوزن الألماني بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: RT