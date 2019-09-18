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لوكوموتيف موسكو يهزم باير ليفركوزن الألماني في دوري الأبطال

الرياضة

لوكوموتيف موسكو يهزم باير ليفركوزن الألماني في دوري الأبطال
Globallookpress
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خرج فريق لوكوموتيف موسكو بفوز ثمين من ملعب مضيفه باير ليفركوزن الألماني (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، في مستهل مشوارهما بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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وسجل هدفي الفريق الروسي كل من اللاعبين، البولندي غجيغوج كريخوفياك، ودميتري بارينوف، في الدقيقتين (16، و37) على الترتيب.

بينما جاء هدف أصحاب الأرض بـ "نيران صديقة أيضا" سجله مدافع لوكوموتيف الألماني، بينيدايكت هوفيديس، خطأ في مرماه، عند الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

وتصدر لوكوموتيف موسكو قائمة المجموعة الرابعة (D)، بفارق نقطتين أمام فريقي يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، اللذين تعادلا فيما بينهما (2-2) على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في العاصمة مدريد.

المصدر: RT

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