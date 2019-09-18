ريال مدريد يكتوي بنار لاعبه السابق دي ماريا (فيديو)

قاد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الفوز على ضيفه ريال مدريد (3-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في بداية مشوارهما ضمن دوري أبطال أوروبا.

وأحرز أنخيل دي ماريا هدفين متتاليين "للأمراء" في الدقيقتين (14، و33)، بينما تكفل زميله المدافع البلجيكي، توماس مونيير، بتسجيل الهدف الثالث عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "بارك دي برانس - Parc des Princes"، في العاصمة باريس.

وحصد باريس سان جيرمان بذلك نقاط المباراة الثلاث، وتصدر قائمة المجموعة الأولى (A)، بفارق نقطتين عن فريقي كلوب بروج البلجيكي وضيفه غلطة سراي التركي، اللذين تعادلا فيما بينهما (1-1)، في وقت سابق من اليوم أيضا.

بينما تذيل ريال مدريد قائمة المجموعة من دون رصيد.

المصدر: RT