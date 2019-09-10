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نتائج مباريات اليوم ضمن تصفيات مونديال "قطر 2022" وكأس آسيا 2023

الرياضة

نتائج مباريات اليوم ضمن تصفيات مونديال
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أسفرت الجولة الثانية من تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، التي جرت اليوم الثلاثاء، عن نتائج متفاوتة للمنتخبات العربية المشاركة في التصفيات.

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ومن أبرز هذه النتائج سقوط المنتخب السعودي في فخ التعادل أمام مضيفه اليمني (2-2)، على استاد البحرين الوطني، وخسارة منتخب الكويت أمام ضيفه الأسترالي (0-3)، على استاد الكويت.

وفيما يلي نتائج مباريات اليوم الثلاثاء:

المجموعة الأولى (A):

غوام – الفلبين (1-4)

جزر المالديف – الصين (0-5)

المجموعة الثانية (B):

تايوان – نيبال (0-2)

الكويت – أستراليا (0-3)

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 المجموعة الثالثة (C):

كمبوديا – البحرين (0-1)

هونغ كونغ – إيران (0-2)

 

المجموعة الرابعة (D):

سنغافورة - فلسطين (2-1)

اليمن – السعودية (2-2)

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المجموعة الخامسة (E):

أفغانستان – بنغلاديش (1-0)

قطر – الهند (0-0)

 

المجموعة السادسة (F):

مونغوليا – طاجيكستان (0-1)

ميانمار – اليابان (0-2)

 

المجموعة السابعة (G):

إندونيسيا – تايلاند (0-3)

ماليزيا – الإمارات (1-2)

 

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المجموعة الثامنة (H):

سريلانكا - كوريا الشمالية (0-1)

تركمنستان – كوريا الجنوبية (0-2).

المصدر: وكالات

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