نتائج مباريات اليوم ضمن تصفيات مونديال "قطر 2022" وكأس آسيا 2023

أسفرت الجولة الثانية من تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، التي جرت اليوم الثلاثاء، عن نتائج متفاوتة للمنتخبات العربية المشاركة في التصفيات.

إقرأ المزيد

ومن أبرز هذه النتائج سقوط المنتخب السعودي في فخ التعادل أمام مضيفه اليمني (2-2)، على استاد البحرين الوطني، وخسارة منتخب الكويت أمام ضيفه الأسترالي (0-3)، على استاد الكويت.

وفيما يلي نتائج مباريات اليوم الثلاثاء:

المجموعة الأولى (A):

غوام – الفلبين (1-4)

جزر المالديف – الصين (0-5)

المجموعة الثانية (B):

تايوان – نيبال (0-2)

الكويت – أستراليا (0-3)

إقرأ المزيد

المجموعة الثالثة (C):

كمبوديا – البحرين (0-1)

هونغ كونغ – إيران (0-2)

المجموعة الرابعة (D):

سنغافورة - فلسطين (2-1)

اليمن – السعودية (2-2)

إقرأ المزيد

المجموعة الخامسة (E):

أفغانستان – بنغلاديش (1-0)

قطر – الهند (0-0)

المجموعة السادسة (F):

مونغوليا – طاجيكستان (0-1)

ميانمار – اليابان (0-2)

المجموعة السابعة (G):

إندونيسيا – تايلاند (0-3)

ماليزيا – الإمارات (1-2)

إقرأ المزيد

المجموعة الثامنة (H):

سريلانكا - كوريا الشمالية (0-1)

تركمنستان – كوريا الجنوبية (0-2).

المصدر: وكالات